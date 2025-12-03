الأربعاء 2025-12-03 09:30 م

التشكيلة الرسمية للنشامى للقاء الإمارات - أسماء

الأربعاء، 03-12-2025 07:23 م
الوكيل الإخباري-  تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الأربعاء، حيث يستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره الإماراتي في افتتاح مبارياتهما ضمن دور المجموعات لـ كأس العرب 2025، على استاد “البيت”. اضافة اعلان


المباراة تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت عمّان والدوحة (21:00 بتوقيت أبوظبي).

وأعلن المدرب جمال سلامي عن تشكيلة “النشامى”  أمام الإمارات والتي جادت كالتالي : 


Image1_1220253192020710778951.jpg
 
 


