وزير الشباب: دعم أندية المحترفين بـ16 ألف دينار سنويا

الأربعاء، 03-12-2025 05:36 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير الشباب رائد العدوان أن قيمة الدعم السنوي الذي تقدمه الوزارة لأندية دوري المحترفين يبلغ نحو 16 ألف دينار لكل نادٍ.


وقال العدوان خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تخصص أيضا مبلغ 5 آلاف دينار لأندية الدرجات الأخرى بحد أعلى وذلك استنادا للأنشطة التي تقوم بها.

وأضاف أن الوزارة لديها خطة لتطوير مرافق مدينة الحسن الشباب في إربد، بالإضافة لمدينة الأمير محمد والأمير حمزة.

وأشار العدوان إلى أن مسؤولية الأندية الرياضية انتقلت عام 2001 إلى اللجنة الأولمبية الأردنية، فيما تقوم الوزارة بدعم الأنشطة التي تشرف عليها الأندية ولا علاقة للوزارة باحتياجات الأندية.

وبيّن أن الوزارة تعمل على دعم الأنشطة الشبابية والكشافة وتعزيز المشاركة الشبابية نظرا لأن هذه الفئة تشكل الشريحة الأكبر من عدد سكان المملكة.
 
 


