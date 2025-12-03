ارتفاع زوار البترا 83% الشهر الماضي

06:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756076 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد زوار مدينة البترا خلال الشهر الماضي بنسبة 83 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. اضافة اعلان





وبحسب إحصائيات مركز التوثيق الأثري والدراسات السياحية في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بلغ عدد الزوار في تشرين الثاني الماضي 75319 زائراً مقارنة بـ 41110 زائرين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وسجل عدد الزوار الأجانب نمواً نسبته 135 بالمئة ليصل خلال الشهر الماضي إلى 56666 زائراً مقارنة بـ 22830 زائراً للشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع عدد الزوار العرب إلى 3211 زائراً مقابل 1876 زائراً للفترة ذاتها بزيادة بلغت 71 بالمئة.



وبلغ عدد الزوار الأردنيين للبترا الشهر الماضي 17348 زائراً مقارنة بـ 15259 زائراً للشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 13.6 بالمئة، فيما بلغ عدد الزوار من المقيمين 1094 زائراً مقابل 1145 زائراً للشهر نفسه من العام الماضي.



وسجل يوم 7 تشرين الثاني الماضي أعلى عدد زيارات خلال الشهر بواقع 4635 زائراً.



وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجنسيات الأكثر زيارة تلتها روسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، إضافة إلى عدد من الجنسيات الآسيوية والأوروبية الأخرى.



وقال مفوض المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا المهندس يزن محادين إن الأرقام تسجل تحسناً ملموساً في أداء القطاع السياحي في البترا خصوصاً في أعداد الزوار الأجانب.



وأضاف، إن السلطة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات السياحية وتنظيم الحركة داخل الموقع الأثري وتنفيذ مشاريع تهدف إلى حماية الإرث الحضاري وضمان استدامته للأجيال المقبلة.



وأكد محادين أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع تطويرية إضافية من شأنها تعزيز جودة الخدمات المقدمة للزوار ورفع القدرة الاستيعابية للموقع.

تم نسخ الرابط





