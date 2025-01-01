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عودة حركة هبوط الطائرات بمطار الملكة علياء بعد تحسن الحالة الجوية

مطار الملكة علياء الدولي
مطار الملكة علياء الدولي
الأربعاء، 01-01-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الأربعاء، إنّه تم تأخير في هبوط الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي نتيجة تشكل الضباب الكثيف في الأجواء المحيطة بالمطار.

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وأضاف مستو  أن تأخر الطائرات استمر لأكثر من ساعتين في الأجواء الأردنية، وتم تحويل هبوط بعض الطائرات إلى مطار ماركا بالعاصمة عمّان، و البعض الأخر في مطار الملك حسين في العقبة.


وأكد أن هبوط الطائرات الآن عاد بشكل تدريجي في مطار الملكة علياء الدولي بعد تحسن الحالة الجوية.

 
gnews

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