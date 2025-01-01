عودة حركة هبوط الطائرات بمطار الملكة علياء بعد تحسن الحالة الجوية

وأضاف مستو أن تأخر الطائرات استمر لأكثر من ساعتين في الأجواء الأردنية، وتم تحويل هبوط بعض الطائرات إلى مطار ماركا بالعاصمة عمّان، و البعض الأخر في مطار الملك حسين في العقبة.
وأكد أن هبوط الطائرات الآن عاد بشكل تدريجي في مطار الملكة علياء الدولي بعد تحسن الحالة الجوية.
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