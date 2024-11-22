عوني فريج يحصد فضية بطولة المحترفين الرابعة للتايكواندو على مستوى المملكة

وحقق فريج هذا الإنجاز في أول بطولة يشارك بها، والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الجمعة في صالة جامعة الإسراء، حيث قدّم أداءً مميزاً بعد الإعداد والتأهيل من قبل كادر أكاديمية المحترفين للتايكواندو، بإدارة الكابتن نبيل طلال، والمدربين معاذ القطاونة، وإبراهيم الزعبي، وورد أبو شقرة، ورؤى أبو حسان.
-
أخبار متعلقة
-
التعامل مع 51 حادث اطفاء خلال 24 ساعة في الأردن
-
هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين
-
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
-
"الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة