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عوني فريج يحصد فضية بطولة المحترفين الرابعة للتايكواندو على مستوى المملكة

اللاعب عوني فريج
اللاعب عوني فريج
الجمعة، 22-11-2024 03:41 م

الوكيل الإخباري-   فاز اللاعب عوني عمار فريج بالمركز الثاني عن فئته في بطولة المحترفين الرابعة للتايكواندو على مستوى المملكة، وحصل على الميدالية الفضية.

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وحقق فريج هذا الإنجاز في أول بطولة يشارك بها، والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الجمعة في صالة جامعة الإسراء، حيث قدّم أداءً مميزاً بعد الإعداد والتأهيل من قبل كادر أكاديمية المحترفين للتايكواندو، بإدارة الكابتن نبيل طلال، والمدربين معاذ القطاونة، وإبراهيم الزعبي، وورد أبو شقرة، ورؤى أبو حسان.

 
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