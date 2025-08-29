الجمعة 2025-08-29 11:26 م
 

إعلام إسرائيلي: العملية العسكرية بمدينة غزة قد تمتد لمخيمات الوسط

الجمعة، 29-08-2025 10:56 م

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنه إذا لم تتخل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سلاحها بعد احتلال مدينة غزة فستمتد العملية لمخيمات وسط القطاع.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة وأنه يعمل بقوة كبيرة على مشارف المدينة. 

 

كما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 63 ألفا و25 شهيدا وإصابة 159 ألفا و490 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 
 
