إعلام إسرائيلي: العملية العسكرية بمدينة غزة قد تمتد لمخيمات الوسط

الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنه إذا لم تتخل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سلاحها بعد احتلال مدينة غزة فستمتد العملية لمخيمات وسط القطاع.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة وأنه يعمل بقوة كبيرة على مشارف المدينة.