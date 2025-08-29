الجمعة 2025-08-29 11:28 م
 

الإمارات: تدشين خط مياه من مصر إلى غزة

الجمعة، 29-08-2025 10:51 م

الوكيل الإخباري-أعلنت الإمارات العربية المتحدة، افتتاح مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية في الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، بطول 7 كيلومترات و500 متر، بإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون جالون يومياً، ويخدم أكثر من مليون شخص.

وأفاد القائمون على عملية (الفارس الشهم 3)، بأن الخط الذي جرى تدشينه في غزة اليوم الجمعة جرى ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة 5000 م³ لتغذية مناطق واسعة إضافية بالمياه.


يذكر، أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود إماراتية، شملت إنشاء 6 محطات للتحلية وإدخال خزانات وصهاريج وصيانة الآبار، للتخفيف من حدة أزمة المياه التي يعاني منها مئات آلاف النازحين.

 
 
