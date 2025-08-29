الإمارات: تدشين خط مياه من مصر إلى غزة

وأفاد القائمون على عملية (الفارس الشهم 3)، بأن الخط الذي جرى تدشينه في غزة اليوم الجمعة جرى ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة 5000 م³ لتغذية مناطق واسعة إضافية بالمياه.
يذكر، أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود إماراتية، شملت إنشاء 6 محطات للتحلية وإدخال خزانات وصهاريج وصيانة الآبار، للتخفيف من حدة أزمة المياه التي يعاني منها مئات آلاف النازحين.
