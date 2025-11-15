فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

وقالت الشركة، في بيان، إن مدة فصل التيار الكهربائي المبرمج ستكون من 8:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية
-
58 مهندسا يؤدون القسم القانوني في الطفيلة
-
مدينة الحسن للشباب توقع وأكاديمية "جولد ستيم" اتفاقية تعاون
-
المناطق الحرة: منع تصدير المركبات من الصين لن يؤثر على السوق المحلي
-
"التوثيق الملكي" يصدر كتابا حول الجيش الشعبي
-
مركز إعداد القيادات الشبابية يطلق دورة مدربي كرة السلة
-
الديوان الملكي يعزي آل سيف
-
البدور لمدراء الصحة: راقبوا مخزون الأدوية في المراكز الصحية