فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة تل الأربعين بلواء الأغوار الشمالية، غدا الأحد، لغايات الصيانة السنوية.

اضافة اعلان