فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

الفترة الأولى: من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 11:00 صباحًا
الفترة الثانية: من الساعة 3:00 عصرًا حتى الساعة 6:00 مساءً
المناطق المتأثرة:
بنك القاهرة
المؤسسة العسكرية
بنك الإسكان
المدرسة المهنية
نادي المتقاعدين العسكريين
البنك الإسلامي
فندق الموجب
الاستخبارات
أجزاء من الثنية وأبو حمور
مديرية مخابرات الكرك
مديرية زراعة الكرك
سبب الفصل: صيانة على المغذي وبناءً على طلب شركة الكهرباء الوطنية.
منطقة وادي عربة – العقبة
كما أوضحت الشركة أنها ستنفذ فصلًا للتيار الكهربائي في منطقة وادي عربة من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا.
المناطق المتأثرة: قطر – رحمة – الريشة
سبب الفصل: أعمال صيانة وتطوير متفرقة على الشبكة.
محافظة جرش
بدورها، أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة ساكب بمحافظة جرش، والمجاورين لمدرسة آمنة بنت وهب.
المدة: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا
السبب: صيانة للشبكة وتحسين جودة الخدمات.
ودعت الشركات المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الانقطاع.
