الإثنين 2025-09-15 09:02 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء
 
الإثنين، 15-09-2025 06:08 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ضمن الفترات والمناطق التالية:اضافة اعلان


الفترة الأولى: من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 11:00 صباحًا

الفترة الثانية: من الساعة 3:00 عصرًا حتى الساعة 6:00 مساءً

المناطق المتأثرة:

بنك القاهرة

المؤسسة العسكرية

بنك الإسكان

المدرسة المهنية

نادي المتقاعدين العسكريين

البنك الإسلامي

فندق الموجب

الاستخبارات

أجزاء من الثنية وأبو حمور

مديرية مخابرات الكرك

مديرية زراعة الكرك

سبب الفصل: صيانة على المغذي وبناءً على طلب شركة الكهرباء الوطنية.

منطقة وادي عربة – العقبة

كما أوضحت الشركة أنها ستنفذ فصلًا للتيار الكهربائي في منطقة وادي عربة من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا.

المناطق المتأثرة: قطر – رحمة – الريشة

سبب الفصل: أعمال صيانة وتطوير متفرقة على الشبكة.

محافظة جرش

بدورها، أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة ساكب بمحافظة جرش، والمجاورين لمدرسة آمنة بنت وهب.

المدة: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا

السبب: صيانة للشبكة وتحسين جودة الخدمات.

ودعت الشركات المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الانقطاع.
 
 
