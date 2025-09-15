فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

06:08 ص

الوكيل الإخباري- أفادت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ضمن الفترات والمناطق التالية:





الفترة الأولى: من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 11:00 صباحًا



الفترة الثانية: من الساعة 3:00 عصرًا حتى الساعة 6:00 مساءً



المناطق المتأثرة:



بنك القاهرة



المؤسسة العسكرية



بنك الإسكان



المدرسة المهنية



نادي المتقاعدين العسكريين



البنك الإسلامي



فندق الموجب



الاستخبارات



أجزاء من الثنية وأبو حمور



مديرية مخابرات الكرك



مديرية زراعة الكرك



سبب الفصل: صيانة على المغذي وبناءً على طلب شركة الكهرباء الوطنية.



منطقة وادي عربة – العقبة



كما أوضحت الشركة أنها ستنفذ فصلًا للتيار الكهربائي في منطقة وادي عربة من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا.



المناطق المتأثرة: قطر – رحمة – الريشة



سبب الفصل: أعمال صيانة وتطوير متفرقة على الشبكة.



محافظة جرش



بدورها، أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة ساكب بمحافظة جرش، والمجاورين لمدرسة آمنة بنت وهب.



المدة: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا



السبب: صيانة للشبكة وتحسين جودة الخدمات.



ودعت الشركات المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الانقطاع.