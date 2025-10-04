فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم غد الأحد عن عدد من المناطق ضمن بلدية رحاب، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقليل عدد الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم السبت، أن الفصل سيشمل المناطق القريبة من مسجد المقداد، ومبنى بلدية رحاب، والمركز المجتمعي لتدريب وتمكين المرأة.