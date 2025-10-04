فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 2 ظهرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم السبت، أن الفصل سيشمل المناطق القريبة من مسجد المقداد، ومبنى بلدية رحاب، والمركز المجتمعي لتدريب وتمكين المرأة.
وأضافت أن عملية الفصل ستبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرا.
