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فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 3:30 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

شبكة كهربائية
محول كهربائي
الأربعاء، 06-11-2024 05:14 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في لواء دير علا بمحافظة البلقاء غدا الخميس، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل سيكون من الساعة 9 صباحا حتى 3:30 عصرا، في المناطق (الصوالحة، والطوال الجنوبي، وعطوف، وأبو نعيم، وتل المنطح، والمحث، والملاحة، والصلاحات، والعيد، ومحطة تنقية تل المنطح، ومركز تشخيص الإعاقات والتأهيل تل المنطح، ومضخة رقم 65-2).

 
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