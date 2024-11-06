فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 3:30 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل سيكون من الساعة 9 صباحا حتى 3:30 عصرا، في المناطق (الصوالحة، والطوال الجنوبي، وعطوف، وأبو نعيم، وتل المنطح، والمحث، والملاحة، والصلاحات، والعيد، ومحطة تنقية تل المنطح، ومركز تشخيص الإعاقات والتأهيل تل المنطح، ومضخة رقم 65-2).
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