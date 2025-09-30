فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

06:37 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء كفرنجة في محافظة عجلون، غدا الأربعاء؛ لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. اضافة اعلان





وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 2 ظهرا ولغاية 9 مساء، سيشمل مناطق: كفرنجة جنوب البلد، وحي الجبالية، وحي أبو النجم، ووسط البلد، وغرب كفرنجة، و السوق الغربي، ومركز صحي كفرنجة.

