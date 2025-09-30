الثلاثاء 2025-09-30 06:57 م
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
 
الثلاثاء، 30-09-2025 06:37 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بلواء كفرنجة في محافظة عجلون، غدا الأربعاء؛ لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 2 ظهرا ولغاية 9 مساء، سيشمل مناطق: كفرنجة جنوب البلد، وحي الجبالية، وحي أبو النجم، ووسط البلد، وغرب كفرنجة، و السوق الغربي، ومركز صحي كفرنجة.
 
 
