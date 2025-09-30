فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من الساعة 2 ظهرا ولغاية 9 مساء، سيشمل مناطق: كفرنجة جنوب البلد، وحي الجبالية، وحي أبو النجم، ووسط البلد، وغرب كفرنجة، و السوق الغربي، ومركز صحي كفرنجة.
-
