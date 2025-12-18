المغرب يتوج بكأس العرب بعد فوز مثير على النشامى 3-2 في الأشواط الإضافية

09:52 م

الوكيل الإخباري- أسدل الستار على نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني "النشامى" والمنتخب المغربي، بعد مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، انتهت بفوز المغرب بنتيجة 3-2. اضافة اعلان





المباراة شهدت إثارة كبيرة على مدار الشوطين الأصليين والأشواط الإضافية .



وسجل هدفي النشامى علي علوان، الأول برأسية صاروخية رائعة، والثاني من ركلة جزاء، ليمنح الفريق دفعة قوية قبل أن يمنح حمدلله التعادل للمغرب .



ورغم الجهد الكبير والعزيمة القوية من لاعبي النشامى، تمكن المنتخب المغربي من تسجيل هدف الفوز في الوقت الإضافي، ليحسم اللقب لصالحه، وسط أجواء جماهيرية حماسية على المدرجات.



المباراة كانت شاهدًا على روح المنافسة والإصرار، وأظهرت قوة المنتخب الوطني في مواجهة أحد أقوى الفرق العربية.

