الخميس 2025-12-18 10:03 م

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الشبول والرشدان والخلايلة والسعايدة والبقور

الخميس، 18-12-2025 09:09 م
الوكيل الإخباري- مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر الشبول والرشدان والخلايلة والسعايدة.اضافة اعلان


ففي منطقة الشجرة بلواء الرمثا في محافظة إربد، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد المرحوم الحاج محمد عبد الرحمن الشبول، والد مدير إدارة البحث الجنائي العميد حيدر الشبول، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة دير أبي سعيد بلواء الكورة في محافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور شاهر الحسن الرشدان، أستاذ اللغات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرشدان، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء مدير الأمن الوقائي الأسبق العميد المتقاعد المرحوم هاشم كساب الخلايلة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الخلايلة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومحافظ إربد رضوان العتوم.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة السعايدة والبقور العبادي، بوفاة الحاجة المرحومة جميلة محمد كايد أبو بقر، أرملة المرحوم الحاج إبراهيم المفلح السعايدة ووالدة الدكتور منصور السعايدة العبادي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.


العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الشبول والرشدان والخلايلة والسعايدة والبقور

