تساقط الثلوج على هذه المناطق الأربعاء - أسماء

وبالتالي تسود أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة باردة نسبيا في الاغوار والعقبة ، من حيث توقع الهطولات باذن الله خلال ساعات الصباح تهطل زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى تكون خفيفة في الشمال سرعان ما يتوقف الهطول مع تشكل الضباب على الجبال ، في حين المناطق الجنوبية تهطل زخات مطرية وتكون أكثر فاعلية تمتد على نطاق واسع تشمل محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة وبوتيرة منتظمة، وتشير التحليلات الى ان الامطار باذن الله قد تكون لفترة محدودة غزيرة أحيانًا في بعض الاجزاء الجنوبية، مما يرفع من احتمالية جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الأغوار الجنوبية والعقبة
وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب، إضافة إلى احتمال تشكل الانجماد خلال ساعات الليل المتأخرة وفي ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات المنخفض وحالة الطقس بالاردن خلال الأيام المقبلة
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء- تحذيرات
-
فرصة لتساقط الثلوج في الاردن
-
المنخفض القبرصي يقترب من الاردن..امطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين
-
الأرصاد تحذّر المواطنين من طقس الاثنين
-
منخفض جوي قادم الى المملكة .. أمطار غزيرة وسيول متوقعة بهذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد