تساقط الثلوج على هذه المناطق الأربعاء - أسماء

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة تتأثر اعتبارًا من صباح الأربعاء بكتلة هوائية سيبيرية المنشأ شديدة البرودة قادمة عبر جنوب شرق اوروبا باتجاه شرق المتوسط وتعبر المملكة باتجاه شمال السعودية وتمتاز هذه الكتلة بالبرودة ، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل الحرارة العظمى أقل من معدلاتها العامة الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-4 درجات مئوية.

وبالتالي تسود أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة باردة نسبيا في الاغوار والعقبة ، من حيث توقع الهطولات باذن الله خلال ساعات الصباح تهطل زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى تكون خفيفة في الشمال سرعان ما يتوقف الهطول مع تشكل الضباب على الجبال ، في حين المناطق الجنوبية تهطل زخات مطرية وتكون أكثر فاعلية تمتد على نطاق واسع تشمل محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة وبوتيرة منتظمة، وتشير التحليلات الى ان الامطار باذن الله قد تكون لفترة محدودة غزيرة أحيانًا في بعض الاجزاء الجنوبية، مما يرفع من احتمالية جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الأغوار الجنوبية والعقبة كما تشير التحليلات الجوية إلى احتمال هطول زخات ثلجية محدودة خلال ساعات الصباح قد تكون أحيانًا مخلوطة مع المطر مما يضعف فرصة ان يكون هناك تراكم للثلج. ومع ساعات ما بعد العصر تضعف فرص الهطول وتستقر الأجواء تدريجيًا، فيما تسود أجواء باردة إلى باردة جدًا خلال ساعات الليل، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال النهار.