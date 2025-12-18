أول تعليق من الحكومة بعد خسارة المنتخب لنهائي كأس العرب

وقال المومني في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن النشامى قدموا أداءً كبيرًا ومميزًا عكس الروح القتالية العالية والمستوى الفني المتقدم الذي وصل إليه المنتخب، مؤكدًا أن المستقبل يحمل آفاقًا أقوى للمنتخب الوطني بإذن الله.
كما هنأ المومني المنتخب المغربي الشقيق بمناسبة تتويجه بلقب البطولة، مشيدًا بروح الأخوة والروح الرياضية التي سادت المنافسات، ومؤكدًا أن ما قدمه النشامى في البطولة محل فخر واعتزاز لجميع الأردنيين.
