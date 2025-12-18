الخميس 2025-12-18 10:03 م

الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ

الخميس، 18-12-2025 09:09 م

الوكيل الإخباري- سجّل سعر الذهب في البورصات العالمية، اليوم الخميس، مستوى قياسيا جديدا، متجاوزا للمرة الأولى في تاريخه حاجز 4400 دولار للأونصة، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 19:17 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل في بورصة "كومكس" بنيويورك بمقدار 28.95 دولار، أي بنسبة 0.66% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، ليصل إلى 4402.85 دولار للأونصة، في أعلى مستوى تاريخي للمعدن النفيس وفقا لبيانات التداول.

وصعدت عقود الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 66.44 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 66.88 دولار الجلسة السابقة.

وزادت عقود الفضة 129% منذ بداية العام، متجاوزة مكاسب الذهب التي بلغت 65%، بدعم الطلب الصناعي القوي واهتمام المستثمرين وتقلص المخزونات.

 

RT

 
 


gnews

