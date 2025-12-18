الملك يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني بعد خسارة النهائي

10:02 م

الوكيل الإخباري- شكر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المنتخب الوطني وجماهيره بعد تحقيقه وصافة كأس العرب 2025. اضافة اعلان





وقال جلالته في منشور عبر إكس "شكرا لنشامى منتخبنا الوطني ولجمهورنا الوفي.. رفعتوا راسنا. أمنياتنا بالتوفيق للنشامى في البطولات القادمة".





