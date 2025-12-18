الخميس 2025-12-18 12:13 م

التربية: بدء الفصل الدراسي الثاني 25 كانون الثاني في المدارس الحكومية

بدء الامتحانات النهائية للفصل الأول لطلبة المدارس الحكومية اليوم
تعبيرية
الخميس، 18-12-2025 10:01 ص
الوكيل الإخباري-   تبدأ الخميس، الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلة التعليم الأساسي والصفين الحادي عشر والثاني عشر في المدارس الحكومية في جميع أنحاء المملكة، وفقًا للتقويم المدرسي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم. وتستمر الاختبارات حتى الخميس 8 كانون الثاني 2026.اضافة اعلان

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية الأحد 25 كانون الثاني 2026، فيما ستُعقد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثاني عشر من الأربعاء 6 أيار 2026 وحتى الأحد 24 أيار 2026، ولطلبة مرحلة التعليم الأساسي والصف الحادي عشر من السبت 6 حزيران 2026 وحتى الخميس 25 حزيران 2026.
أما في المدارس الخاصة، فتبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من الخميس 11 كانون الأول 2025 وحتى الأربعاء 31 كانون الأول 2025، لتُعقبها عطلة الشتاء من الأحد 4 كانون الثاني 2026 وحتى السبت 31 كانون الثاني 2026.
ووفقًا للوزارة، يتراوح إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة بين مليونين و200 ألف إلى مليونين و300 ألف طالب، شاملاً مدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية.
تأتي هذه الاختبارات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لضمان استكمال العملية التعليمية بالشكل الأمثل، وضمان تحقيق مستوى تحصيلي جيد للطلبة في المراحل الدراسية كافة.
 
 


