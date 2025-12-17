فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة لمحافظة الكرك (مغذي السلطاني)، وذلك اليوم الأربعاء، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً.



المناطق المتأثرة:

