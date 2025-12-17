فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة:
محي، الحامدية، آبار مياه محي، محطة المياه الرئيسية – محي، منطقة المسمر كاملة، مزرعة يوسف الطراونة، مزرعة عيسى جراد.
وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الخط إضافة إلى كهربة محطة جديدة، وذلك ضمن خطتها لتحسين جودة الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة.
