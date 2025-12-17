الأربعاء 2025-12-17 08:13 ص

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أعمدة كهرباء ضغط عالٍ
أعمدة كهرباء ضغط عالٍ
الأربعاء، 17-12-2025 06:17 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر آسفة إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة لمحافظة الكرك (مغذي السلطاني)، وذلك اليوم الأربعاء، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً.

المناطق المتأثرة:

اضافة اعلان


محي، الحامدية، آبار مياه محي، محطة المياه الرئيسية – محي، منطقة المسمر كاملة، مزرعة يوسف الطراونة، مزرعة عيسى جراد.

وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى أعمال صيانة على الخط إضافة إلى كهربة محطة جديدة، وذلك ضمن خطتها لتحسين جودة الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترمب يضيف 5 دول إلى قائمة حظر الدخول الأمريكي

عربي ودولي ترامب يضيف 5 دول إلى قائمة حظر الدخول الأمريكي

الجزائر.. تعديل قانون الجنسية في أجندة البرلمان

عربي ودولي الجزائر.. تعديل قانون الجنسية في أجندة البرلمان

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ترامب

عربي ودولي ترامب يشيد بويتكوف: الرجل المناسب للتسوية الأوكرانية

طائرة مسيرة

عربي ودولي مسؤول أوكراني: وحدات الدفاع الجوي في حالة اشتباك في كييف

أعمدة كهرباء ضغط عالٍ

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن فرض حصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة تتأثر اعتبارًا من صباح الأربعاء بكتلة هوائية سيبيرية المنشأ شديدة البرودة قادمة عبر جنوب شرق اوروبا باتجاه شرق المتوسط وتعبر المملكة باتجاه شما

الطقس تساقط الثلوج على هذه المناطق الأربعاء - أسماء



 






الأكثر مشاهدة