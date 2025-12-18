الخميس 2025-12-18 10:03 م

تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب

تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب
تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب
الخميس، 18-12-2025 09:07 م
الوكيل الإخباري-   انتهى الوقت الأصلي من المباراة النهائية لكأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني "النشامى" والمنتخب المغربي بنتيجة 2-2، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية لحسم البطل.اضافة اعلان


سجل هدفي النشامى علي علوان، حيث أحرز الأول من رأسية صاروخية رائعة أدهشت الجماهير وسجل الثاني من ركلة جزاء، ليمنح الفريق دفعة قوية قبل أن يتمكن المغرب من معادلة النتيجة عبر هدافه عبدالرزاق حمدلله .

المباراة شهدت إثارة كبيرة وأجواء حماسية بين اللاعبين والجماهير، وسط ترقب لمعرفة البطل العربي في هذا النهائي المشتعل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المغرب يتوج بكأس العرب بعد فوز مثير على النشامى 3-2 في الأشواط الإضافية

أخبار محلية المغرب يتوج بكأس العرب بعد فوز مثير على النشامى 3-2 في الأشواط الإضافية

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الشبول والرشدان والخلايلة والسعايدة والبقور

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الشبول والرشدان والخلايلة والسعايدة والبقور

ب

أسواق ومال الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ

تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب

أخبار محلية تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب

هدف مبكر للمغرب يفرض تحديًا كبيرًا على منتخبنا الوطني في الشوط الثاني

أخبار محلية هدف مبكر للمغرب يفرض تحديًا كبيرًا على منتخبنا الوطني في الشوط الثاني

ب

أسواق ومال "المركزي الأوروبي" وبنوك مركزية أخرى تثبت معدلات الفائدة

الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

أخبار محلية الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

ل

عربي ودولي زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام



 






الأكثر مشاهدة