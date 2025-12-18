تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب

سجل هدفي النشامى علي علوان، حيث أحرز الأول من رأسية صاروخية رائعة أدهشت الجماهير وسجل الثاني من ركلة جزاء، ليمنح الفريق دفعة قوية قبل أن يتمكن المغرب من معادلة النتيجة عبر هدافه عبدالرزاق حمدلله .
المباراة شهدت إثارة كبيرة وأجواء حماسية بين اللاعبين والجماهير، وسط ترقب لمعرفة البطل العربي في هذا النهائي المشتعل.
