تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب

الوكيل الإخباري- انتهى الوقت الأصلي من المباراة النهائية لكأس العرب 2025 بين منتخبنا الوطني "النشامى" والمنتخب المغربي بنتيجة 2-2، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية لحسم البطل. اضافة اعلان





سجل هدفي النشامى علي علوان، حيث أحرز الأول من رأسية صاروخية رائعة أدهشت الجماهير وسجل الثاني من ركلة جزاء، ليمنح الفريق دفعة قوية قبل أن يتمكن المغرب من معادلة النتيجة عبر هدافه عبدالرزاق حمدلله .



المباراة شهدت إثارة كبيرة وأجواء حماسية بين اللاعبين والجماهير، وسط ترقب لمعرفة البطل العربي في هذا النهائي المشتعل.





