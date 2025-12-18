الجمعة 2025-12-19 12:06 ص

الملكة تشكر النشامى: "أداء مميز طوال البطولة"

جانب من اللقاء
الخميس، 18-12-2025 10:12 م

الوكيل الإخباري- شكرت جلالة الملكة رانيا العبدالله نشامى المنتخب الوطني بعد تحقيقه وصافة أبطال العرب 2025.

وقالت جلالتها في منشور عبر إكس "فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة! شكراً على تمثيل بلدنا بأجمل صورة وعلى كل لحظة فرح عشناها معكم. وشكراً للجمهور… ما قصرتوا! ومبروك للمنتخب المغربي الشقيق".

 
 


