الملكة تشكر النشامى: "أداء مميز طوال البطولة"

وقالت جلالتها في منشور عبر إكس "فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة! شكراً على تمثيل بلدنا بأجمل صورة وعلى كل لحظة فرح عشناها معكم. وشكراً للجمهور… ما قصرتوا! ومبروك للمنتخب المغربي الشقيق".
