الخميس 2025-12-18 10:03 م

هدف مبكر للمغرب يفرض تحديًا كبيرًا على منتخبنا الوطني في الشوط الثاني

هدف مبكر للمغرب يفرض تحديًا كبيرًا على منتخبنا الوطني في الشوط الثاني
هدف مبكر للمغرب يفرض تحديًا كبيرًا على منتخبنا الوطني في الشوط الثاني
الخميس، 18-12-2025 07:56 م
الوكيل الإخباري-   انتهى الشوط الأول من المباراة النهائية لكأس العرب 2025 بتقدم المنتخب المغربي على منتخبنا الوطني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين وسط أجواء جماهيرية حماسية.اضافة اعلان


وجاء هدف المنتخب المغربي بعد هفوة غير مقصودة من حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى، استغلها اللاعب المغربي ليسجل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وتتجه الأنظار إلى الشوط الثاني على أمل أن يستعيد المنتخب الوطني مستواه المعهود، ويقلب الطاولة على المنتخب المغربي، مدفوعًا بدعم جماهيري كبير وطموح مشروع للتتويج باللقب العربي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المغرب يتوج بكأس العرب بعد فوز مثير على النشامى 3-2 في الأشواط الإضافية

أخبار محلية المغرب يتوج بكأس العرب بعد فوز مثير على النشامى 3-2 في الأشواط الإضافية

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الشبول والرشدان والخلايلة والسعايدة والبقور

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الشبول والرشدان والخلايلة والسعايدة والبقور

ب

أسواق ومال الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ

تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب

أخبار محلية تعادل مثير يفرض الأشواط الإضافية في نهائي كأس العرب

هدف مبكر للمغرب يفرض تحديًا كبيرًا على منتخبنا الوطني في الشوط الثاني

أخبار محلية هدف مبكر للمغرب يفرض تحديًا كبيرًا على منتخبنا الوطني في الشوط الثاني

ب

أسواق ومال "المركزي الأوروبي" وبنوك مركزية أخرى تثبت معدلات الفائدة

الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

أخبار محلية الحكومة تستعد لإطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية

ل

عربي ودولي زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام



 






الأكثر مشاهدة