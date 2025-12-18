هدف مبكر للمغرب يفرض تحديًا كبيرًا على منتخبنا الوطني في الشوط الثاني

وجاء هدف المنتخب المغربي بعد هفوة غير مقصودة من حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى، استغلها اللاعب المغربي ليسجل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.
وتتجه الأنظار إلى الشوط الثاني على أمل أن يستعيد المنتخب الوطني مستواه المعهود، ويقلب الطاولة على المنتخب المغربي، مدفوعًا بدعم جماهيري كبير وطموح مشروع للتتويج باللقب العربي.
