فعالية توعوية لدعم مرضى الباركنسون

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية العناية بمرضى الباركنسون، فعالية صحية توعوية بعنوان "لون حياتك بالأمل"، برعاية رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي.

ووفق بيان للجمعية اليوم الأحد، تضمنت الفعالية، فحوصات أولية ومخبرية مجانية، وجلسات تثقيفية حول المرض وأعراضه وسبل التعامل معه، إلى جانب حوارات علمية متخصصة.



وأكد البلبيسي خلال الفعالية، أهمية دور الجمعيات المختصة في دعم المرضى وأسرهم، مشيرا إلى أنها تشكل رافدا مهما ومساندا للجهود الصحية الرسمية، من خلال تقديم الإرشاد والتوعية والرعاية لهذه الفئة، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في المجال الصحي.



من جهته أوضح المدير التنفيذي للجمعية أيمن البلبيسي ،أن الجمعية تسعى إلى دعم المرضى وتوفير الإرشاد الصحي لهم بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وإصدار محتوى توعوي متخصص حول هذا المرض الذي ما يزال مجهول الأسباب رغم مرور أكثر من 200 عام على اكتشافه.



بدوره أشار نائب رئيس الجمعية الدكتور يوسف العزيزي، إلى أن فكرة تأسيس الجمعية جاءت استجابة لحاجة المرضى وأسرهم لجهة داعمة توعويا وصحيا واجتماعيا، مؤكدا أن الجمعية حققت إنجازات واضحة رغم محدودية الموارد، من خلال بناء شبكة تعاون مع مؤسسات طبية وأكاديمية وتطوير برامج تثقيفية ومجتمعية، واستمرار العمل لتوسيع خدماتها وتحقيق أثر أكبر في تمكين المرضى.