فلسطين: إعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن أمام حركة الشحن

وأضاف مهنا في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن إعادة تشغيل الحركة التجارية على المعبر تتم بشكل تدريجي، لضمان تنسيق ونقل البضائع عبر المعبر، ضمن إجراءات معينة تسهم باستمرارية الحركة التجارية.
يأتي ذلك بعد إغلاق معبر الكرامة أمام الحركة التجارية منذ نحو أسبوعين، عقب تنفيذ سائق شاحنة أردني يدعى ماهر الجازي عملية بداخل الجسر قتل فيها 3 إسرائيليين.
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