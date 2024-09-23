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فلسطين: إعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن أمام حركة الشحن

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 23-09-2024 01:05 م

الوكيل الإخباري-  قال مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، اليوم الاثنين، إنه تم إعادة فتح معبر الكرامة الفلسطيني أمام حركة الشاحنات التجارية بشكل تدريجي. 

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ويقابل معبر الكرامة الفلسطيني جسر الملك حسين من جهة الأردن، ومعبر اللنبي من الجانب الاسرائيلي.


وأضاف مهنا في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن إعادة تشغيل الحركة التجارية على المعبر تتم بشكل تدريجي، لضمان تنسيق ونقل البضائع عبر المعبر، ضمن إجراءات معينة تسهم باستمرارية الحركة التجارية.


يأتي ذلك بعد إغلاق معبر الكرامة أمام الحركة التجارية منذ نحو أسبوعين، عقب تنفيذ سائق شاحنة أردني يدعى ماهر الجازي عملية بداخل الجسر قتل فيها 3 إسرائيليين.

 

ولم يصدر من مديرية الأمن العام أي تصريح بهذا الخصوص بعد.

 

 

 

 
gnews

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