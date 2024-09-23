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فلسطين تثمن مبادرة الملك لمساعدة فاقدي الأطراف في غزة

الملك عبدالله
الملك عبدالله
الإثنين، 23-09-2024 12:38 م

الوكيل الإخباري-   ثمن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، المبادرة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، التي تهدف إلى مساعدة أكثر من 14 ألف مصاب إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ممن فقدو أطرافهم.

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وقال أبو رمضان في بيان له اليوم الاثنين إن هذه المبادرة ستخدم أبناء شعب فلسطين من كل الأعمار، لاسيما الأطفال وكبار السن، ويعمل على تنفيذها أفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، من خلال إدخال العيادات المتنقلة والثابتة في مراكز العلاج في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة.


يشار إلى أن قافلة العيادات المتنقلة ضمن مبادرة "استعادة الأمل"، تشرف عليها الخدمات الطبية الملكية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.


وجاءت المبادرة بتوجيهات ملكية سامية، تمثل مجموعة من العيادات المتنقلة، وتهدف لمساعدة أكثر من 14 ألف مصاب، من بينهم أطفال تعرضوا لبتر الأطراف جراء العدوان الإسرائيلي، من خلال تركيب الأطراف الاصطناعية لهم لمساعدتهم في مواصلة حياتهم واندماجهم وتأهيلهم، وحتى يكونوا قادرين على مساعدة غيرهم أيضا.


--(بترا)

 
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أخبار محلية فلسطين تثمن مبادرة الملك لمساعدة فاقدي الأطراف في غزة



 


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