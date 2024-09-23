فلسطين تثمن مبادرة الملك لمساعدة فاقدي الأطراف في غزة

وقال أبو رمضان في بيان له اليوم الاثنين إن هذه المبادرة ستخدم أبناء شعب فلسطين من كل الأعمار، لاسيما الأطفال وكبار السن، ويعمل على تنفيذها أفراد القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، من خلال إدخال العيادات المتنقلة والثابتة في مراكز العلاج في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة.
يشار إلى أن قافلة العيادات المتنقلة ضمن مبادرة "استعادة الأمل"، تشرف عليها الخدمات الطبية الملكية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
وجاءت المبادرة بتوجيهات ملكية سامية، تمثل مجموعة من العيادات المتنقلة، وتهدف لمساعدة أكثر من 14 ألف مصاب، من بينهم أطفال تعرضوا لبتر الأطراف جراء العدوان الإسرائيلي، من خلال تركيب الأطراف الاصطناعية لهم لمساعدتهم في مواصلة حياتهم واندماجهم وتأهيلهم، وحتى يكونوا قادرين على مساعدة غيرهم أيضا.
--(بترا)
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