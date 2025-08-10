الأحد 2025-08-10 05:42 ص
 

قوات الاحتلال توقف مركبة فلسطينية وتحتجز ركابها في نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
 
الأحد، 10-08-2025 05:22 ص
الوكيل الإخباري-   احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الأحد- مركبة فلسطينية خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية) المحتلة.اضافة اعلان


وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي المركبة وهي محاصرة من قبل جنود الاحتلال الذين أجبروا ركابها على النزول منها.
 
 
