قوات الاحتلال توقف مركبة فلسطينية وتحتجز ركابها في نابلس

الوكيل الإخباري- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الأحد- مركبة فلسطينية خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية) المحتلة.





وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي المركبة وهي محاصرة من قبل جنود الاحتلال الذين أجبروا ركابها على النزول منها.