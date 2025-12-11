لافروف يحذّر من مصادرة أصول روسيا المجمّدة

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي، أن مثل هذه القرارات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولةً لشنّ ضغط مالي وسياسي مباشر على روسيا، مشدّدًا في ذات الوقت على أن موسكو لم تقم بمصادرة أي أصول أجنبية على أراضيها.
-
أخبار متعلقة
-
فاينانشال تايمز: البنوك البريطانية ترفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم كييف
-
العملات المشفرة، الفوركس، وما بعده: ما هو رائج في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليًا؟
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
بنوك مركزية خليجية تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي
-
الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
-
استقرار الدولار مع توقّع خفض أسعار الفائدة الأربعاء
-
استقرار أسعار النفط عالميا