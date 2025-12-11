لافروف يحذّر من مصادرة أصول روسيا المجمّدة

06:54 م

الوكيل الإخباري- حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، من أن موسكو ستتخذ إجراءات حازمة إذا مضت الدول الغربية في خطوة مصادرة الأصول الروسية المجّمدة. اضافة اعلان





وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي، أن مثل هذه القرارات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولةً لشنّ ضغط مالي وسياسي مباشر على روسيا، مشدّدًا في ذات الوقت على أن موسكو لم تقم بمصادرة أي أصول أجنبية على أراضيها.

