 
الأربعاء 2024-09-18 08:52 م
 
 

قرارات صادرة عن الحكومة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأربعاء، 18-09-2024 06:26 م

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تشكيل لجانه الوزاريَّة المنبثقة عنه وهي: الفريق الاقتصادي ولجنة التَّنمية الاقتصاديَّة، لجنة الخدمات والبنى التحتيَّة والشُّؤون الاجتماعيَّة، واللَّجنة القانونيَّة.

اضافة اعلان


كما قرَّر مجلس الوزراء تسمية وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة.

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

الجمعية العامة للأمم المتحدة

فلسطين الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية ترخيص متنقل للمركبات بمدينة إربد الخميس

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية الملكية تشارك بمبادرة "يوم التغيير"

انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن

أخبار الشركات زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن

إدارة السير

أخبار محلية حادث سير بين 4 مركبات في عبدون

الامن العام

خاص بالوكيل مواطن يقتل شقيقتيه في عين الباشا - صور

الأمير محمد بن سلمان

عربي ودولي ولي العهد السعودي: لن نقيم علاقات مع إسرائيل

وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني

أخبار محلية تسمية وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة



 


الأكثر مشاهدة