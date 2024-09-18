قرارات صادرة عن الحكومة

كما قرَّر مجلس الوزراء تسمية وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة.
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تسمية وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة
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