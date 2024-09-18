قرارات صادرة عن الحكومة

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، تشكيل لجانه الوزاريَّة المنبثقة عنه وهي: الفريق الاقتصادي ولجنة التَّنمية الاقتصاديَّة، لجنة الخدمات والبنى التحتيَّة والشُّؤون الاجتماعيَّة، واللَّجنة القانونيَّة.

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