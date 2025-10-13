الثلاثاء 2025-10-14 12:57 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الإثنين، 13-10-2025 11:30 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، لكنها لم تكن كافية لتعويض الانحدار الذي حصل في نهاية الأسبوع الفائت.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 588 نقطة، ليرتفع إلى 46067 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.29 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 490 نقطة ليرتفع إلى 22694 نقاط، أي نسبة ارتفاع 2.21 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 102 نقطة ليصل إلى 6654 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.56 بالمئة.

إلى ذلك، ارتفع قليلا سعر النفط الأميركي"وست تكساس" واستقر عند 59.69 دولار للبرميل الواحد.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

"أغرب حيوان في الطبيعة" يحمل سر طول العمر

منوعات "أغرب حيوان في الطبيعة" يحمل سر طول العمر

ب

أسواق ومال التقشف في فنلندا يصل إلى تقليص عدد الأسرّة في المستشفيات

معاناة أمهات غزة .. 20 ألف طفل يولدون بظروف قاسية

فلسطين معاناة أمهات غزة .. 20 ألف طفل يولدون بظروف قاسية

ا

طب وصحة مادة هلامية مبتكرة تبشّر بعلاج دائم لفقدان الصوت

تعرف على تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

الطقس تعرف على تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء

المخابرات البريطانية تحذر السياسيين من تجسس روسي وصيني

عربي ودولي المخابرات البريطانية تحذر السياسيين من تجسس روسي وصيني

ب

طب وصحة مشروب شائع يشكل درع وقاية من مرض الكبد الدهني

سوريا .. وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة القديرة ميادة

فن ومشاهير سوريا .. وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة القديرة ميادة



 
 



الأكثر مشاهدة