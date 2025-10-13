ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

11:30 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، لكنها لم تكن كافية لتعويض الانحدار الذي حصل في نهاية الأسبوع الفائت. اضافة اعلان





وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 588 نقطة، ليرتفع إلى 46067 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.29 بالمئة.

وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 490 نقطة ليرتفع إلى 22694 نقاط، أي نسبة ارتفاع 2.21 بالمئة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 102 نقطة ليصل إلى 6654 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.56 بالمئة.



إلى ذلك، ارتفع قليلا سعر النفط الأميركي"وست تكساس" واستقر عند 59.69 دولار للبرميل الواحد.

