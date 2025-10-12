الكشف عن السبب الحقيقي وراء نفوق الأسماك في سد الموجب

11:33 م

الوكيل الإخباري- أكد مساعد الأمين العام لإدارة مصادر المياه للأغوار الجنوبية في سلطة وادي الأردن، المهندس رائد الصعوب، أن مياه سد الموجب مخصصة فقط لأغراض الشرب والزراعة، نافياً استخدامها في أي نشاط منظم لتربية الأسماك.





وجاء توضيح الصعوب ردًا على مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي توثّق نفوق كميات من الأسماك في بحيرة السد، موضحًا أن هذه الأسماك ليست ناتجة عن تربية مقصودة، وإنما تعيش في البحيرة بفعل بقايا من الأسماك التي كانت موجودة في حوض الموجب، بالإضافة إلى الأسماك التي تصل إلى السد مع مياه الفيضانات الموسمية.



وبيّن الصعوب أن نفوق الأسماك يقع ضمن المعدلات الطبيعية، نتيجة الانخفاض الحاد في منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة. وأكد أن الفحوصات المخبرية التي أُجريت على عينات من مياه البحيرة أظهرت سلامتها وخلوّها من أي تلوث.



ودعا الصعوب المواطنين إلى عدم تداول مقاطع الفيديو أو المعلومات المغلوطة، دون الرجوع إلى الجهات المختصة للتأكد من صحتها.