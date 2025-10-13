مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت مديريات وهيئات شبابية في عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، برامج وأنشطة استهدفت تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.

اضافة اعلان



ففي الكرك، نظم مركز شباب "عي" نشاطا توعويا بعنوان: "الحركة الكشفية"، بمشاركة عدد من الشابات والشباب المتطوعين في المركز من مختلف أنحاء المحافظة.



وأوضح مدير المديرية الدكتور يعقوب الحجازين إن هذا النشاط يأتي ضمن خطة المديرية وبالتعاون مع المراكز الشبابية المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، بهدف تعزيز القيم الكشفية لدى الشباب وتمكينهم من المهارات القيادية والاجتماعية التي تساعدهم في حياتهم اليومية والمستقبلية.



وقدمت المدربة إيمان القرالة خلال النشاط محاضرة حول أهمية الحركة الكشفية ودورها في تنمية شخصية الشباب، وبناء روح التعاون والانتماء.



وتناولت القرالة مبادئ الحركة الكشفية وأهدافها، إلى جانب استعراض مهارات كشفية أساسية تسهم في تطوير قدرات المشاركين في مجالات الانضباط وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي وخدمة المجتمع.



ونظم مركزا شباب وشابات وادي الكرك نشاطا توعويا بعنوان: "الطبخ الصحي والأكلات التراثية".



وقال الحجازين إن النشاط يهدف إلى تعزيز الوعي الغذائي لدى الطالبات، وتسليط الضوء على أهمية الأكل الصحي والحفاظ على الموروث الغذائي الأردني.



وقدمت المدربتان نغم المعايطة، ومها العبيسات، شرحاً حول أهمية اختيار الأغذية الصحية والابتعاد عن العادات الغذائية الضارة، مع التأكيد على ضرورة إحياء الأكلات التراثية الأردنية كجزء من الهوية الثقافية.



ونظم مركز شابات القصر، ورشة توعوية حول "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركز من مختلف أنحاء المحافظة.



وأوضح مدير شباب الكرك أن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الإيجابية، وترسيخ ثقافة احترام التنوع وقبول الآخر لدى الشباب.



وقدمت المدربة ريما الشقور خلال النشاط مفاهيم التمكين والدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأبرزت أهمية دعم حقوقهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.



ونظم مركز شابات الجدعا، زيارة إلى مركز شابات ذات راس، ضمن برنامج تبادل الخبرات بين المراكز، بمشاركة عدد من الشابات المتطوعات في المركزين من مختلف أنحاء المحافظة.



وأوضح الحجازين أن هذا النشاط يأتي في إطار حرص المراكز الشبابية على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتواصل بين الشباب في مختلف مناطق المملكة.



وتضمنت الزيارة جلسة تعريفية تناولت أهمية الانتساب إلى المراكز الشبابية، ودورها في تعزيز مشاركة الشباب في برامج وأنشطة تسهم في تنمية مهاراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والتطوعية.



واطلعت رئيسة مركز شابات ذات راس، احترام الجعافرة، المشاركات على أبرز البرامج والأنشطة والمبادرات التي ينفذها المركز لخدمة المجتمع المحلي، مشيرةً إلى أثر هذه المبادرات في تمكين الشابات، وتعزيز دورهن في التنمية المجتمعية.



وفي إربد، اختتم مركز الشابات النموذجي، فعاليات برنامج "أسعَ"، بمشاركة 12 شابة من منتسبات المركز.



وتحدثت المدربة فاطمة البطاينة، خلال البرنامج، عن المهن الخضراء وأهمية الاقتصاد الأخضر ودوره في قطاعات الإنتاج وتوزيع الطاقة والمياه وقطاع الصرف الصحي ومعالجة النفايات وقطاع حماية الطبيعة والبيئة.



وأشارت إلى أهمية مشاركة الشابات وإشراكهن في أنشطة البحث عن عمل وبخاصة في المهن الخضراء، ومعرفة كيفية تسويق الذات والمهارات المرتبطة في البحث عن العمل.



وفي عجلون، نظم مركز شابات صخرة ورشة عمل بعنوان: "الحديقة المنزلية وكيفية العناية بها"، بمشاركة 15 شابة من منتسبات المركز.



وبين رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون، المهندس معاوية عنانبة، خلال الورشة، أهمية الحديقة المنزلية وطرق العناية بها على مدار العام، مشيراً إلى أن الهدف من الورشة مساعدة الشابات على تعلم أساليب العناية بالحديقة المنزلية والاستفادة من منتجاتها في تحسين دخل الأسر.