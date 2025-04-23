قلوب الأردنيين مع الشاب أنس أبو جميل بعد حادث مروع

وبحسب مصدر طبي، فإن أنس يُعاني من إصابة في الرأس، وقد تم إدخاله إلى قسم العناية المركزة، حيث ما تزال حالته غير مستقرة حتى اللحظة.
عائلة أنس وأصدقاؤه أطلقوا نداءات عبر منصات التواصل للدعاء له بالشفاء العاجل، وسط حالة من الحزن والقلق الكبيرين، بينما تفاعل المئات عبر مواقع التواصل بالدعاء والتمنيات له بالنجاة، معبرين عن تعاطفهم بكلمات مؤثرة وقلوب صادقة.
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