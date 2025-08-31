الأحد 2025-08-31 06:52 م
 

كلية التدريب المهني المتقدم تنظّم يومًا مفتوحًا في جميع فروعها بالمملكة

الأحد، 31-08-2025 05:35 م
الوكيل الإخباري-  نظمت كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، أحد برامج مؤسسة ولي العهد، يومًا مفتوحًا في جميع فروعها السبعة: حكما، وإناث إربد، وياجوز، وسحاب، وعين الباشا، وغور الصافي، والعقبة؛ بهدف إتاحة الفرصة للطلبة وأسرهم للتعرف عن قرب على برامج الكلية ومرافقها وتجهيزاتها المصممة بما يدعم العملية التدريبية، وذلك ضمن فترة التسجيل المفتوحة لكافة البرامج والفروع.اضافة اعلان


وتخلل اليوم المفتوح جولات ميدانية داخل الورش العملية والمختبرات، إلى جانب لقاءات مباشرة مع المدربين والخبراء للإجابة عن الاستفسارات حول شروط التسجيل وطبيعة البرامج وفرص العمل المستقبلية.

وشهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من الطلبة وأولياء الأمور الذين أعربوا عن تقديرهم للمستوى المتقدم في كل ما توفره الكلية، ووضوح المسارات المهنية والفرص العملية التي تفتحها أمام الطلبة بعد التخرج.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الكلية لتعزيز وعي المجتمع بأهمية التعليم المهني والتقني، وإبراز دوره في تمكين الشابات والشباب الأردني وتزويدهم بالمهارات العملية والتقنية المطلوبة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.

وفي بيان لها، أكدت كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن التزامها بتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير قطاع التدريب المهني في المملكة من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة وبرامج تدريبية عالية الجودة تسهم في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل.

ودعت الكلية جميع المهتمين للاستفادة من برامجها إلى التسجيل عبر الرابط:
https://cavt.edu-nation.net/

أو التوجه إلى أقرب فرع، ومتابعة حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: فيسبوك، وإنستغرام، ولينكد إن، للاطلاع على تفاصيل البرامج المتاحة، وشروط التسجيل، والمواعيد المقررة.
 
 
