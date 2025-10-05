الأحد 2025-10-05 09:00 م
 

كهرباء إربد توقع مذكرة تفاهم لشمول ذوي الإعاقة بخدماتها

جانب من توقيع المذكرة
 
الأحد، 05-10-2025 07:18 م

الوكيل الإخباري- وقّعت شركة كهرباء محافظة إربد والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز شمول خدمات الشركة لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من التزام الشركة بتطوير بيئة عمل شاملة وموائمة لمتطلبات جميع العملاء.

ووقع المذكرة عن المجلس، سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، كبير الأمناء ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن شركة كهرباء محافظة إربد مديرها العام المهندس بشار التميمي.


وخلال توقيع المذكرة، أثنى سموه على جهود الشركة وأدائها المتميز، وتبنيها أفضل الممارسات الدولية في تطوير أنظمتها الداخلية، واتباعها معايير فضلى في عملية التقييم الذاتي للارتقاء بخدماتها وتحسين جودتها بما يلبي متطلبات جميع عملاء الشركة والمعنيين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الأمر الذي تُرجم إلى فوز الشركة بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص.


وأكد سمو الأمير مرعد أن هذه الخطوة تشكّل نموذجاً يحتذى به في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز من مكانة الشركة، ويعكس حرصها الدائم على تحسين جودة خدماتها، ويمثل خطوة باتجاه تغيير الثقافة السائدة حول الأشخاص ذوي الإعاقة.


بدوره، أكد التميمي أن توقيع المذكرة يجسد التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية كأهم القيم الملتزمة بها وتعزيز شمولية خدماتها، مشيرا الى أن الشركة مستمرة في تهيئة بيئتها الإدارية والفنية والبنية التحتية بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدماتها والاستفادة منها بسهولة ودون أية تعقيدات انسجاماً مع رؤيتها في تقديم خدمات ذكية ومستدامة، والتميز فيها لتحقيق توقعات المعنيين.


وتهدف المذكرة إلى تحديث الأنظمة التقنية والإدارية الخاصة في الشركة بما يضمن إمكانية الوصول الشامل للخدمات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب كوادر الشركة على الطرق المناسبة للتواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنهجية الحقوقية.


كما نصت المذكرة على تطوير السياسات الداخلية للشركة لتضمن تكافؤ الفرص وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة البنية التحتية لمرافق الشركة بما يتوافق مع كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.

 
 
