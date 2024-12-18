مؤتمر "استخدامات الطاقة الذرية" يدعو لتعزيز التعاون العربي في العلوم النووية

الوكيل الإخباري- دعا المؤتمر العربي الـ16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الذي نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات العلوم النووية، عبر إنشاء شراكات فاعلة وشبكات معرفية بين المؤسسات البحثية والتقنية والتعليمية، وتبني استراتيجية للنهوض بالبحث العلمي وربطه بالتنمية.

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