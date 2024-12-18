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مؤتمر "استخدامات الطاقة الذرية" يدعو لتعزيز التعاون العربي في العلوم النووية

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 18-12-2024 04:55 م

الوكيل الإخباري-   دعا المؤتمر العربي الـ16 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الذي نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات العلوم النووية، عبر إنشاء شراكات فاعلة وشبكات معرفية بين المؤسسات البحثية والتقنية والتعليمية، وتبني استراتيجية للنهوض بالبحث العلمي وربطه بالتنمية.

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وأوصى المؤتمر، في ختام أعماله اليوم الأربعاء، في منطقة البحر الميت، بتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة النووية في مجالات متعددة مثل الطب والزراعة والصناعة والموارد المائية والأمن الغذائي، بهدف تحسين حياة المواطن العربي وتعزيز التنمية المستدامة، ودعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى تبني مشاريع بحثية مشتركة والعمل على التآزر بين البلدان العربية لتعظيم الاستفادة من الخبرات العربية المتراكمة في شتى المجالات.

 
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