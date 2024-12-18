مؤتمر "استخدامات الطاقة الذرية" يدعو لتعزيز التعاون العربي في العلوم النووية

وأوصى المؤتمر، في ختام أعماله اليوم الأربعاء، في منطقة البحر الميت، بتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة النووية في مجالات متعددة مثل الطب والزراعة والصناعة والموارد المائية والأمن الغذائي، بهدف تحسين حياة المواطن العربي وتعزيز التنمية المستدامة، ودعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى تبني مشاريع بحثية مشتركة والعمل على التآزر بين البلدان العربية لتعظيم الاستفادة من الخبرات العربية المتراكمة في شتى المجالات.
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