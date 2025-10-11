3 مكونات مفيدة وأخرى ضارة للبشرة الدهنية

الوكيل الإخباري- تحتاج البشرة الدهنية إلى روتين عناية خاص يتناسب مع طبيعتها ونشاط غددها الزهمية، التي تفرز كميات كبيرة من الدهون، مما يجعلها عرضة للمعان، البثور، والرؤوس السوداء، خاصة في مناطق الجبهة والأنف والذقن.

اضافة اعلان



ووفقًا لما نشره موقع Healthline، يمكن الحفاظ على صحة البشرة الدهنية وتحسين مظهرها من خلال روتين يومي بسيط يتكون من 3 خطوات فقط، يشمل:

تنظيف البشرة باستخدام غسول يحتوي على حمض الساليسيليك لتنقية المسام.

تطبيق مصل النياسيناميد الذي يساعد على تنظيم إفراز الزيوت وتهدئة البشرة.

وضع واقٍ شمسي خالٍ من الزيوت لتوفير الحماية دون التسبب في لمعان.



وأكد الخبراء أهمية اختيار المكونات المناسبة وتجنّب العناصر التي قد تضر بالبشرة الدهنية، مثل:

بنزويل بيروكسيد: رغم فعاليته ضد حب الشباب، إلا أن استخدامه المفرط يسبب جفافًا قد يؤدي لزيادة إفراز الزهم.

الزيوت المعدنية مثل الفازلين والبارافين، والتي تعيق تنفس البشرة وتزيد من دهنيتها.

الكحول: يدخل في تركيبة بعض المنظفات، لكنه يضعف حاجز البشرة الطبيعي ويفقدها رطوبتها.



ويُنصح باتباع نمط حياة صحي والابتعاد عن الأطعمة الدسمة، لتقليل تحفيز الغدد الدهنية، مع التأكيد على أن العناية المنتظمة والمنتجات المناسبة تساهم في توازن البشرة الدهنية وتحسين حالتها على المدى الطويل.