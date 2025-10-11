الأشغال تبدأ أعمال معالجة الانزلاق على طريق الموجب

وقالت الوزارة في بيان إن الأعمال الهندسية في الموقع تتضمن إزالة المواد المنزلقة، وإنشاء الميول والمصاطب والقطوع اللازمة للمنطقة الجبلية المحاذية، إلى جانب إعادة إنشاء الجزء المتضرر من الطريق باستخدام أعلى المواصفات الفنية المعتمدة.
كما تشمل الأعمال تنفيذ أنظمة متقدمة لتصريف المياه الجوفية والسطحية، بالإضافة إلى أعمال تعزيز السلامة العامة على الطريق لضمان بيئة مرورية آمنة ومستقرة، وفق البيان.
وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإعادة إنشاء جسم الطريق المتضرر، وتحويل حركة السير إلى تحويلة مؤقتة محاذية لمنطقة العمل، تم تجهيزها بكافة عناصر السلامة المرورية من إشارات ولوحات إرشادية وتحذيرية، وذلك حفاظًا على سلامة السائقين وتيسير الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.
وأكدت الوزارة أنها، ومن خلال كوادرها الفنية المتخصصة، مستمرة في تنفيذ خطط دورية وموسمية لصيانة وإدامة الطرق، بما يضمن جاهزيتها واستدامتها، وبما ينسجم مع معايير السلامة العالمية.
كما تُعد الوزارة السلامةَ المرورية أولويةً قصوى، وتحرص على تنسيق الجهود مع الشركاء في مديرية الأمن العام وإدارة الدوريات الخارجية لتأمين انسيابية الحركة المرورية خلال تنفيذ المشاريع.
وتهيب الوزارة بجميع مستخدمي الطريق توخي الحذر أثناء استخدام هذا الطريق، واتباع التعليمات الصادرة عن كوادر المشروع والأجهزة الأمنية المختصة.
