السبت 2025-10-11 09:56 ص
 

فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 09:32 ص

الوكيل الإخباري-  اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان غدا الأحد من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

اضافة اعلان


المناطق المتأثرة: شارع الثلاثين / شارع العشرين / جزء من طريق اذرح / المركز الثقافي / مخابرات معان / مدرسة التميز / محطة المناصير / استراحة حسام المعاني / سطح معان / قصر العدل / محطة بلال ابو هلالة / مركز الإصلاح والتأهيل / كتيبة الدرك / شركة الاتجاهات الثلاثية لشحن المركبات / شركة التقاطع لشحن المركبات / مؤسسة عمار العودات لشحن المركبات / شركة الفجر للغاز / المحمدية / الهاشمية / الحسينية / مشروع الأعلاف / قيادة المنطقة الجنوبية / مديرية الدفاع المدني / مصنع غدير / مصنع الكرتون / مشروع تدفئة المدارس / واحة الحجاج


سبب الفصل: صيانة شاملة لشبكة الضغط المتوسط

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ااىا

منوعات لماذا يخرج الرضيع لسانه؟ 6 أسباب علمية تفسر سلوكه

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي الكشف عن الحالة الصحية لترامب بعد إجرائه فحصه الطبي

اى

منوعات كيفية تجهيز سيارتك لفصل الشتاء: خطوات أساسية لضمان السلامة

رب

منوعات شاهد دب يفاجئ سيدة وينقض عليها خلال نزهتها الصباحية في اليابان

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

ر

منوعات في مشهد مؤثر.. جيسيكا الطويل تتغلب على الشلل وتسير من جديد

يؤ

منوعات 5 طرق لمعرفة الرمان الناضج من الشكل الخارجي للثمرة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 
 





الأكثر مشاهدة