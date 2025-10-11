فصل الكهرباء من الـ9 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا -أسماء

الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان غدا الأحد من الساعة 9:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

اضافة اعلان



المناطق المتأثرة: شارع الثلاثين / شارع العشرين / جزء من طريق اذرح / المركز الثقافي / مخابرات معان / مدرسة التميز / محطة المناصير / استراحة حسام المعاني / سطح معان / قصر العدل / محطة بلال ابو هلالة / مركز الإصلاح والتأهيل / كتيبة الدرك / شركة الاتجاهات الثلاثية لشحن المركبات / شركة التقاطع لشحن المركبات / مؤسسة عمار العودات لشحن المركبات / شركة الفجر للغاز / المحمدية / الهاشمية / الحسينية / مشروع الأعلاف / قيادة المنطقة الجنوبية / مديرية الدفاع المدني / مصنع غدير / مصنع الكرتون / مشروع تدفئة المدارس / واحة الحجاج