مؤسسة الضمان الاجتماعي تدعو جمهورها إلى متابعة قناتها على الواتساب

الوكيل الإخباري-   دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمهورها إلى متابعة قناتها الرسمية على تطبيق "الواتساب" بهدف الاطلاع على كافة نشاطاتها ورسائلها ولمحاتها التأمينية التوعوية بشكل فوري، مبينة أن عدد المتابعين تجاوز (4700) متابع منذ إطلاق القناة.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن القناة تعد منصة مهمة لنشر المعلومات التأمينية والتوعوية بشكل سريع وفعّال، حيث تتيح التواصل المباشر مع المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وتُسهل وصول الرسائل التوعوية والإرشادية بما في ذلك اللمحات التأمينية والاحصائية المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي والمنافع التأمينية التي يوفرها، ما يعزز من شفافية المعلومات ويزيد وعي الجمهور بحقوقهم والتزاماتهم التأمينية، إضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات حول كيفية حماية البيانات الشخصية والمالية من الهجمات الإلكترونية من خلال اللمحات السيبرانية.

وبينت المؤسسة أن قناتها عبر تطبيق الواتساب متاحة من خلال الرابط المباشر https://whatsapp.com/channel/0029Vb5Xe0cJpe8YQTe6LD15  أو من خلال الرابط المنشور عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمتابعة كل جديد من المعلومات والخدمات والرسائل التوعوية مباشرةً وسريعاً، وبما يُسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المعلومة الدقيقة إلى الجميع.

يُشار إلى أن المؤسسة أطلقت قناتها الرسمية عبر تطبيق "واتساب" في شهر حزيران الماضي، وذلك ضمن مبادرتها الريادية "إعلام رقمي ذو جودة"، التي تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي وتوعوي متنوع ومبتكر لجمهورها بأسلوب مبسّط وسريع الوصول.
 
 
