مؤسسة الضمان توفر خدمة ترجمة لغة الإشارة عبر تقنية الاتصال المرئي في كافة إدارات فروعها

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن استكمالها توفير خدمة الاتصال المرئي في كافة إدارات فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة يأتي بهدف تقديم كافة أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، وكذلك تحقيقاً لرؤيتها بمواكبة أفضل الممارسات المستدامة للغة الإشارة والتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة واشراكهم ضمن البرنامج الإعلامي والتوعوي للمؤسسة والاستعلام عن حقوقهم والمنافع التأمينية والخدمات التي يوفرها الضمان الاجتماعي.
يُشار إلى أن المؤسسة وفّرت العديد من الخدمات لهذه الفئة عبر موقعها الإلكتروني، وكذلك توفير خدمة لغة الإشارة في موادها التوعوية المنشورة عبر مختلف قنوات اتصالها والوسائل الإعلامية، إضافة إلى تهيئة مبانيها باستمرار بما يضمن تأمين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الفئة.
