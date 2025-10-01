الأربعاء 2025-10-01 01:25 م
 

مؤسسة ولي العهد تحتفي بالفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين"

شعار مؤسسة ولي العهد
مؤسسة ولي العهد
 
الأربعاء، 01-10-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري-   في إطار التزامها بترسيخ قيم القيادة القائمة على مبدأ الخدمة العامة لدى الشباب وتمكينهم بالمعارف والمهارات اللازمة لإحداث التغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم، عقدت مؤسسة ولي العهد، أمس الثلاثاء، الفعالية السنوية للاحتفاء باختتام أعمال الفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين".

وضم البرنامج 46 مشاركا ومشاركة من جميع محافظات المملكة وحمل عنوان: "من خطى الحسين نصنع فرصا للقيادة"، في نادي الملك الحسين بالعاصمة عمان بحضور شبكة واسعة من الموجهين والخبراء المحليين إلى جانب شركاء البرنامج والداعمين.


وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إن برنامج "خطى الحسين" الذي يندرج ضمن "مسار القيادة" يجسد رؤية عملها وأهدافها في إعداد جيل شبابي واع بقدراته وبالفرص والتحديات المحلية ويكون مؤهلا بالمعارف والمهارات القيادية اللازمة عبر تجارب توسع مدارك الشباب وتعزز من تبنيهم لمنهجية تفكير قائمة على النمو والتطور والانفتاح في الخبرات على المستوى المحلي والدولي، ليسهموا بإحداث التغيير الإيجابي الذي تسعى المؤسسة إلى ترسيخه في المجتمع والقائم على مبدأ "الخدمة من أجل القيادة".

 
 
تت

