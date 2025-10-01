مؤسسة ولي العهد تحتفي بالفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين"

الوكيل الإخباري- في إطار التزامها بترسيخ قيم القيادة القائمة على مبدأ الخدمة العامة لدى الشباب وتمكينهم بالمعارف والمهارات اللازمة لإحداث التغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم، عقدت مؤسسة ولي العهد، أمس الثلاثاء، الفعالية السنوية للاحتفاء باختتام أعمال الفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين".

وضم البرنامج 46 مشاركا ومشاركة من جميع محافظات المملكة وحمل عنوان: "من خطى الحسين نصنع فرصا للقيادة"، في نادي الملك الحسين بالعاصمة عمان بحضور شبكة واسعة من الموجهين والخبراء المحليين إلى جانب شركاء البرنامج والداعمين.