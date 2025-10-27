مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ينظّمان ملتقى "الصحة النفسية والسرطان"

ويبحث الملتقى أهمية دمج الصحة النفسية كجزء أساسي من الرعاية الشمولية لمرضى السرطان.
وقالت الأميرة غيداء: "علينا أن نُعيد النّظر في مفهوم الصّحة المتكاملة، وأن نعترف بأنّ الصّحة النفسية هي قضيّة صحّة عامّة، تهمّ كلّ بيت وكلّ شخص، وأنها ليست رفاهيّة نلجأ إليها عند الأزمات فقط".
وأضافت: "أتعهّدُ أن أواصل حمل راية الكفاح ضد السرطان جنبا إلى جنب مع حمل راية الصّحة النفسيّة. فلا صحة من دون صحّة نفسيّة".
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المعايطة يرعى حفل إطلاق مشروع التوأمة بين الأمن العام والاتحاد الأوروبي لتعزيز التصدي للجريمة المنظمة
-
الأردن وسنغافورة يبحثان فرص التعاون خلال أسبوع الأمن السيبراني الدولي
-
الأردن وطاجيكستان يبحثان العلاقات الثنائية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
-
وفد من طلبة "الهاشمية" يزور مؤسسة الضمان الاجتماعي
-
وزير الثقافة يرعى انطلاقة مهرجان المثلث الذهبي بدورته الـ 11
-
المومني: للأردن دور ريادي في دعم مسارات الابتكار والتحول الرقمي
-
وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية
-
وزير الداخلية ومدير الأمن العام يشهدان اطلاق حملة “ نعم للحياة ....لا للمخدرات”