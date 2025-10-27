الإثنين 2025-10-27 04:53 م
 

مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ينظّمان ملتقى "الصحة النفسية والسرطان"

الوكيل الإخباري-   نظّمت مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، الاثنين، ملتقى "الصحة النفسية والسرطان"، تحت رعاية سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظّمة الصحة العالمية.

ويبحث الملتقى أهمية دمج الصحة النفسية كجزء أساسي من الرعاية الشمولية لمرضى السرطان.
وقالت الأميرة غيداء: "علينا أن نُعيد النّظر في مفهوم الصّحة المتكاملة، وأن نعترف بأنّ الصّحة النفسية هي قضيّة صحّة عامّة، تهمّ كلّ بيت وكلّ شخص، وأنها ليست رفاهيّة نلجأ إليها عند الأزمات فقط".


وأضافت: "أتعهّدُ أن أواصل حمل راية الكفاح ضد السرطان جنبا إلى جنب مع حمل راية الصّحة النفسيّة. فلا صحة من دون صحّة نفسيّة".

 
 
