الأردن وسنغافورة يبحثان فرص التعاون خلال أسبوع الأمن السيبراني الدولي

وحضرت الخطيب خلال فعاليات المؤتمر جلسات حوارية رفيعة المستوى ناقشت شؤون عديدة متعلقة بالأمن السيبراني العالمي وحوارات سلسلة من الجلسات التي تناقش سياسات الأمن السيبراني المتنوعة والموضوعات التشغيلية والتقنية والدبلوماسية وأخرى متعلقة بأهمية الشركات الدولية في تفعيل الأمن السيبراني منها جلسة حوارية بعنوان Making International Cyber Cooperation Work in the Future ناقشت السبل العملية لتفعيل الشراكات السيبرانية على المستوى الدولي وضمان استدامتها في ظل التحديات الراهنة .
من جانب آخر ، التقت الخطيب رئيس هيئة تنظيم الإعلام وتطوير المعلومات بسنغافورة (IMDA) واطلعت على التجربة التنظيمية المتقدمة في مجالات حوكمة قطاع الاتصالات وتنظيم خدمات البنية التحتية الرقمية وتطوير السياسات المرتبطة بالأمن السيبراني والتحول الرقمي.
