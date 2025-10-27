الإثنين 2025-10-27 04:53 م
 

الأردن وسنغافورة يبحثان فرص التعاون خلال أسبوع الأمن السيبراني الدولي

الإثنين، 27-10-2025 04:26 م

الوكيل الإخباري-   ترأست رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب وفد الهيئة المشارك في فعاليات أسبوع الأمن السيبراني الدولي Singapore International Cyber Week (SICW) 2025 بسنغافورة تحت شعار " صياغة العصر القادم للأمن السيبراني العالمي " حضره رؤساء وفود الدول وكبار المسؤولين وقادة الصناعة وشخصيات بارزة في مجال الأمن السيبراني حول العالم .

وحضرت الخطيب خلال فعاليات المؤتمر جلسات حوارية رفيعة المستوى ناقشت شؤون عديدة متعلقة بالأمن السيبراني العالمي وحوارات سلسلة من الجلسات التي تناقش سياسات الأمن السيبراني المتنوعة والموضوعات التشغيلية والتقنية والدبلوماسية وأخرى متعلقة بأهمية الشركات الدولية في تفعيل الأمن السيبراني منها جلسة حوارية بعنوان Making International Cyber Cooperation Work in the Future ناقشت السبل العملية لتفعيل الشراكات السيبرانية على المستوى الدولي وضمان استدامتها في ظل التحديات الراهنة .


من جانب آخر ، التقت الخطيب رئيس هيئة تنظيم الإعلام وتطوير المعلومات بسنغافورة (IMDA) واطلعت على التجربة التنظيمية المتقدمة في مجالات حوكمة قطاع الاتصالات وتنظيم خدمات البنية التحتية الرقمية وتطوير السياسات المرتبطة بالأمن السيبراني والتحول الرقمي.

 
 
