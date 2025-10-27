الإثنين 2025-10-27 06:43 م
 

وزير الخارجية يبحث ونظيرته الفلبينية العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع

الإثنين، 27-10-2025 04:59 م
الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع ووزيرة الخارجية الفلبينية ماريا تريزا لازارو في اتصال هاتفي عددا من القضايا الثنائية، وسبل زيادة التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والتعاون في إطار المنظمات الدولية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. اضافة اعلان
 
 
