محمد بن راشد: الإمارات اعتمدت أكبر ميزانية في تاريخها

الوكيل الإخباري- اعتمدت في الإمارات ميزانية البلاد لعام 2026 بإيرادات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم (حوالي 25.17 مليار دولار)، كانت الأكبر في تاريخ البلاد.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في منشور في منصة "إكس" إن موازنة 2026 هي الأعلى منذ تأسيس دولة الإمارات.

وأضاف أن الإيرادات التقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم وبمصروفات مماثلة ومتوازنة.

كما اعتمد المجلس 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون الدولي، واستعرض نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية، التي حققت قفزة نوعية من نحو 470 إلى 950 مليار درهم خلال الفترة من 2019 حتى 2024، بنسبة نمو بلغت 103%.

 

