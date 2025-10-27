الإثنين 2025-10-27 04:53 م
 

اللواء المعايطة يرعى حفل إطلاق مشروع التوأمة بين الأمن العام والاتحاد الأوروبي لتعزيز التصدي للجريمة المنظمة

الإثنين، 27-10-2025 04:38 م
الوكيل الإخباري-   رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، حفل إطلاق مشروع التوأمة بين مديرية الأمن العام والاتحاد الأوروبي، الهادف إلى تعزيز قدرات التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود مع ادارة البحث الجنائي والامن الوقائي  ، وذلك بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه، وسفيرة مملكة السويد في المملكة ماريا سارجرين، وممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي والجهات الوطنية الشريكة.اضافة اعلان


ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، من خلال تطوير القدرات الأمنية والمؤسسية والفنية، ومواكبة أحدث الممارسات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة، لاسيما  الجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والجرائم الالكترونيه وغسل الاموال  وتهريب المخدرات.

وأكد اللواء المعايطة في كلمته خلال الحفل، أن مديرية الأمن العام ماضية في تطوير منظومتها الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يعزز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، مشدداً على أن هذا المشروع يُترجم التوجيهات الملكية الحكيمة، بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لحماية الأمن والسلم الدوليين، وبناء منظومة أمنية حديثة ومتقدمة، قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني.
 
 
