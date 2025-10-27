اللواء المعايطة يرعى حفل إطلاق مشروع التوأمة بين الأمن العام والاتحاد الأوروبي لتعزيز التصدي للجريمة المنظمة

ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، من خلال تطوير القدرات الأمنية والمؤسسية والفنية، ومواكبة أحدث الممارسات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة، لاسيما الجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والجرائم الالكترونيه وغسل الاموال وتهريب المخدرات.
وأكد اللواء المعايطة في كلمته خلال الحفل، أن مديرية الأمن العام ماضية في تطوير منظومتها الأمنية وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يعزز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، مشدداً على أن هذا المشروع يُترجم التوجيهات الملكية الحكيمة، بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لحماية الأمن والسلم الدوليين، وبناء منظومة أمنية حديثة ومتقدمة، قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وسنغافورة يبحثان فرص التعاون خلال أسبوع الأمن السيبراني الدولي
-
الأردن وطاجيكستان يبحثان العلاقات الثنائية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
-
مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ينظّمان ملتقى "الصحة النفسية والسرطان"
-
وفد من طلبة "الهاشمية" يزور مؤسسة الضمان الاجتماعي
-
وزير الثقافة يرعى انطلاقة مهرجان المثلث الذهبي بدورته الـ 11
-
المومني: للأردن دور ريادي في دعم مسارات الابتكار والتحول الرقمي
-
وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية
-
وزير الداخلية ومدير الأمن العام يشهدان اطلاق حملة “ نعم للحياة ....لا للمخدرات”