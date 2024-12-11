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مبادرة "عزوتي" تفوز بالمركز الاول بجائزة ولي العهد للعمل التطوعي

ولي العهد
ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني برفقة السيد محمود النابلسي
الأربعاء، 11-12-2024 05:30 م

الوكيل الإخباري-   حقق محمود النابلسي المركز الأول عن مبادرة "عزوتي" التي تعنى بتقديم وجبات غدائية مجانية وتطوعية للأفراد المحتاجين بشكل يومي في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ضمن فئة الأعمال التطوعية الفردية.

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ويعد مطعم عزوتي الأردني، من ابرز المبادرات التي اسسها ويشرف عليها الشاب محمود النابلسي الى جانب عدد من المتطوعين. وهو مشروع غير ربحي تقوم فكرته على مبدأ "عازم ومعزوم". العازم هو من يشتري الوجبة، في حين يحصل المعزوم على الوجبة مجانا وبهذه الطريقة يصبح بإمكان الأشخاص المحتاجين تناول وجبات صحية دون أي مقابل مادي.


ويقع المطعم في قلب العاصمة الأردنية عمان وهو أول مطعم خيري وغير ربحي في الأردن.

 

 وكرم وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي المهندس يزن الشديفات، اليوم الأربعاء، الفائزين بالجائزة في دورتها الثانية.

 


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