الجمعة 2025-08-08 05:28 م
 

متصرفية الأغوار الشمالية تُحذر من السباحة في منشآت الري الزراعية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 08-08-2025 02:47 م

الوكيل الإخباري-   حذرت متصرفية لواء الأغوار الشمالية، من خطورة السباحة أو الاقتراب من منشآت الري الزراعية المائية تجنبًا لحوادث الغرق، وأهمها قناة الملك عبدالله والسدود وبرك الري الزراعية.

وقال متصرف اللواء خالد الكساسبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن موجة الحر الحالية المتوقع استمرارها عدة أيام، قد تدفع البعض، خاصة من فئة الأطفال إلى السباحة في المنشآت غير الآمنة المخصصة لأغراض الري، مؤكداً أهمية دور الأسرة ومختلف المؤسسات الأهلية والمعنية في التوعية المجتمعية لغاية عدم الاقتراب من تلك المنشآت التي شهدت العديد من حوادث الغرق سابقا.

 
 
