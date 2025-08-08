متصرفية الأغوار الشمالية تُحذر من السباحة في منشآت الري الزراعية

الوكيل الإخباري- حذرت متصرفية لواء الأغوار الشمالية، من خطورة السباحة أو الاقتراب من منشآت الري الزراعية المائية تجنبًا لحوادث الغرق، وأهمها قناة الملك عبدالله والسدود وبرك الري الزراعية.

