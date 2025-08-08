متصرفية الأغوار الشمالية تُحذر من السباحة في منشآت الري الزراعية

وقال متصرف اللواء خالد الكساسبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، إن موجة الحر الحالية المتوقع استمرارها عدة أيام، قد تدفع البعض، خاصة من فئة الأطفال إلى السباحة في المنشآت غير الآمنة المخصصة لأغراض الري، مؤكداً أهمية دور الأسرة ومختلف المؤسسات الأهلية والمعنية في التوعية المجتمعية لغاية عدم الاقتراب من تلك المنشآت التي شهدت العديد من حوادث الغرق سابقا.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان: تنسيق عالي المستوى مع مؤسسة الغذاء وشركة الكهرباء في ظل موجة الحر
-
العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والمومني
-
القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية
-
الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني ويشدد على رفض الأردن القاطع للخطة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة
-
الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
-
مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة
-
أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة
-
توصيات هامة من الغذاء والدواء للمواطنين