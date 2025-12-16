أوقاف معان تُطبق نظام الأذان الموحد في 240 مسجداً

09:46 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف محافظة معان الانتهاء من تطبيق نظام الأذان الموحد في 240 مسجداً بمختلف مناطق المحافظة، بهدف توحيد وقت وصوت الأذان في جميع المساجد عبر أجهزة البث الفضائي. اضافة اعلان





وأوضح مدير أوقاف معان، باسم الخشمان، أن نظام الأذان الموحد طُبق في جميع أقضية وألوية المحافظة، باستثناء لواء الشوبك، والذي سيتم العمل على إدخاله ضمن النظام خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من التجهيزات التقنية الخاصة بالبث.



وبين أن بث الأذان يُنقل من مسجد معان الكبير إلى المساجد الواقعة ضمن نطاق التوقيت ذاته، بينما يتم بث الأذان في لواء البتراء من مسجد وادي موسى الكبير، على أن يتم لاحقًا ربط لواء الشوبك، البالغ عدد مساجده 40 مسجداً، مع لواء البتراء نظرًا لتطابق التوقيت بين اللواءين.



وأشار الخشمان إلى أن فكرة الأذان الموحد تقوم على بث الأذان بصوت مؤذنين معتمدين يتمتعون بالأصوات الحسنة، حيث يُرفع الأذان من مسجد محدد ويتم بثه حيًا إلى القمر الصناعي، ومنه إلى المساجد الأخرى التي تستقبله عبر أجهزة استقبال مرتبطة بمكبرات الصوت، خمس مرات يوميًا إيذانًا بدخول وقت الصلاة.



وأكد أن تطبيق نظام الأذان الموحد أسهم في معالجة العديد من الإشكاليات، أبرزها ضبط مواقيت الصلاة بدقة، والقضاء على حالات التقديم أو التأخير، إلى جانب توحيد جمال الصوت وحسنه.



وشدد على أن تطبيق نظام الأذان الموحد لا يعني الاستغناء عن المؤذنين في المساجد، مؤكداً استمرار دورهم في فتح المساجد وتشغيل أجهزة الاستقبال، ورفع الأذان فورًا في حال تعطل البث، إضافة إلى قيامهم برفع أذان صلاة الجمعة، لارتباطه بصعود الخطيب إلى المنبر.

